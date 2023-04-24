Пушилин сообщил о продвижении российских сил в Артёмовске
Донецк, 24 апреля 2023, 12:23 — REGNUM Российские войска продвинулись на северо-западе и западе города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом 24 апреля заявил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.
«В Артёмовске сейчас ситуация продолжает оставаться напряжённой. Буквально за последние сутки продвинулись ребята из ЧВК «Вагнер» в западной и северо-западной частях Артёмовска», — сказал Пушилин.
По его словам, российские бойцы подошли к сложному участку — к кварталу высоток, где ВСУ организовали оборону.
21 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин утверждал, что российские штурмовые подразделения вышли к дороге Артёмовск ― Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ. По его словам, «таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась». Однако Пушилин эти сообщения опроверг, заявив, что говорить о котле для ВСУ в Артёмовске сейчас как о свершившемся факте пока преждевременно.
23 апреля российские военные освободили два квартала в западной части города Артёмовска. Днём ранее Минобороны также сообщило об освобождении двух кварталов.