Донецк, 24 апреля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Российские войска продвинулись на северо-западе и западе города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом 24 апреля заявил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

«В Артёмовске сейчас ситуация продолжает оставаться напряжённой. Буквально за последние сутки продвинулись ребята из ЧВК «Вагнер» в западной и северо-западной частях Артёмовска», — сказал Пушилин.

По его словам, российские бойцы подошли к сложному участку — к кварталу высоток, где ВСУ организовали оборону.

21 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин утверждал, что российские штурмовые подразделения вышли к дороге Артёмовск ― Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ. По его словам, «таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась». Однако Пушилин эти сообщения опроверг, заявив, что говорить о котле для ВСУ в Артёмовске сейчас как о свершившемся факте пока преждевременно.

23 апреля российские военные освободили два квартала в западной части города Артёмовска. Днём ранее Минобороны также сообщило об освобождении двух кварталов.