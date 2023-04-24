Министр Чуйченко: Минюст готовит отмену возможности смены пола в паспорте РФ

Москва, , 12:21 — REGNUM Министерство юстиции России намерено отменить возможность смены пола в российском паспорте и других документах, рассказал 24 апреля в интервью ТАСС глава ведомства Константин Чуйченко.

Константин Чуйченко Government.ru

По словам министра, это может стать одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в национальном законодательстве. Ведомство начало проводить оценку действующих законов на соответствие основам национальной политики по укреплению традиционных ценностей и конституционным приоритетам (защита семьи, материнства, детства).

«Допустимость изменения пола была закреплена в российском законодательстве еще в 1997 году. В то время различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, задавали тон в формировании тех или иных норм», — напомнил министр.

Сейчас подобные изменения могут быть внесены в паспорт на основании справки об изменении пола, выданной медицинской организацией, при этом для получения такой справки хирургическое вмешательство не является обязательным, отметил Чуйченко.

«Человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей», — отметил министр, подчеркнув, что статистика ЗАГСов показывает распространенность таких ситуаций.

В феврале 2023 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отвечая на заседании Совета Федерации на вопрос о негативной западной тенденции навязывания гражданам идеи смены пола, заявил, что Россия и другие страны, не согласные с подобной политикой, стараются ей противодействовать.

России не следует прерывать коммуникации со Всемирной организацией здравоохранения, поскольку, если Россия «закроется», она не сможет влиять на подобные тенденции и бороться с ними, вместо этого следует отстаивать и продвигать свои позиции, формируя круг сторонников, добавил Мурашко.