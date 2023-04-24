Театр Наций отменил показы спектакля «Сказка про последнего ангела» с участием Ахеджаковой

Москва, , 12:19 — REGNUM Театр Наций отменил показы спектакля «Сказка про последнего ангела», в котором должна была принять участие актриса Лия Ахеджакова. Об этом 24 апреля сообщается на сайте театра.

Лия Ахеджакова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Показы были запланированы на 26 и 27 апреля. Отмечается, что решение об отмене связано с «техническими причинами».

Премьера спектакля состоялась 1 ноября 2019 года. Это второй совместный проект Театра Наций и бывшего режиссёра Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге Андрея Могучего. Причём в обоих проектах участвовала Ахеджакова.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Министерство культуры РФ не продлило контракт с Могучим, который был режиссёром БДТ с 2013 года.

В тот же день Ахеджакова заявила, что адвокат запретил ей давать комментарии до суда. Ранее появлялись сообщения, что актриса спонсирует ВСУ. После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил генпрокурора Игоря Краснова признать Ахеджакову иноагентом и возбудить против неё несколько уголовных дел.