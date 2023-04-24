Берлин, , 12:27 — REGNUM Пентагон принял решение ускорить процесс передачи американских танков M1 Abrams киевскому режиму. Об этом сообщает военный корреспондент Ставрос Атламазоглу в материале для 19FortyFive.

Abrams Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы ускорили сроки наших танков M1 Abrams, чтобы предоставить Украине больше бронетехники в ближайшие месяцы», — приводит автор слова министра обороны США Ллойда Остина. В ходе пресс-конференции, прошедшей на авиабазе Рамштайн в Германии, глава Пентагона также выразил уверенность, что данная техника позволит ВСУ добиться успеха на поле боя.

По словам председателя Объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли, который также принимал участие в заседании Контактной группы по Украине, Киев получит 31 единицу техники.

Решение о передачи Украине танков президент США Джо Байден принял ещё в январе, однако только сейчас Пентагон сообщается, что техника будет передана киевскому режиму в течение нескольких недель.

В апреле министр обороны США Ллойд Остин заявил, что танки Abrams, которые стоят на вооружении США с 1980 года, поступят в Германию для обучения военных ВСУ. Всего должен быть поставлен 31 танк. Работе на них будут обучены около 250 украинских военных.

Всего, по словам Остина, Запад передал Украине свыше 230 танков и полутора тысяч других бронемашин, которыми будут оснащены девять новых бронетанковых бригад ВСУ.