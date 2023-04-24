Пекин, 24 апреля, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Контроль Соединённых Штатов над экспортом чипов в Китай представляет собой образец «научно-технической» травли, заявила 24 апреля официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Микроэлектроника

По её словам, Вашингтон для сохранения гегемонии и личных интересов принуждают своих союзников к сотрудничеству с США для сдерживания Китая.

Это серьёзно нарушает принципы рыночной экономики и подрывает стабильность глобальных цепочек производства и поставок, отметила Мао Нин.

«Это представляет собой образец научно-технической травли и торгового протекционизма», — заявила она на брифинге.

Ранее издание The Epoch Times сообщило, что Центральный банк Китая в течение последних пяти месяцев увеличивал золотые резервы на фоне опасности введения США ряда санкций.

Одновременно с этим Китай занимается распродажей облигаций американского госдолга. По состоянию на конец января — начало февраля 2023 года Пекин имел в своём активе облигации на сумму 859,4 млрд долларов.