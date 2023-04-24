Dior заподозрили в расизме после рекламы с азиатской моделью
Бренд Dior заподозрили в дискриминации после рекламы с расистским жестом модели
Париж, 24 апреля, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Французский бренд Dior оказался втянутым в расистский скандал. На одной из опубликованных фотографий компании азиатская модель изображена с двумя пальцами, зажатыми между глазами, на международном уровне это рассматривается как один из характерных расистских жестов против азиатов. Об этом 24 апреля сообщает издание Global Times.
Отмечается, что данная фотография подверглась критике со стороны как китайских, так и зарубежных пользователей Сети.
Уточняется, что после потока критики компания удалила скандальное фото из своего официального аккаунта в социальных сетях без каких-либо объяснений.
Издание надеется на то, что Dior сможет признать свои ошибки, принести искренние извинения и ответить азиатскому обществу, а также сделать чёткие заявления о том, как предотвратить повторение подобных проблем в будущем.
Как передавало ИА REGNUM, в США против американского нефтегазового предприятия ExxonMobil был подан иск о расовой дискриминации. По информации комиссии, в начале 2020 года сотрудник завода ExxonMobil с чёрным цветом кожи обнаружил висельную петлю на своем рабочем месте.