Париж, 24 апреля, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Французский бренд Dior оказался втянутым в расистский скандал. На одной из опубликованных фотографий компании азиатская модель изображена с двумя пальцами, зажатыми между глазами, на международном уровне это рассматривается как один из характерных расистских жестов против азиатов. Об этом 24 апреля сообщает издание Global Times.

(сс) Frédéric BISSON Штаб-квартира Christian Dior в Париже, Франция, 2016 год.

Отмечается, что данная фотография подверглась критике со стороны как китайских, так и зарубежных пользователей Сети.

Уточняется, что после потока критики компания удалила скандальное фото из своего официального аккаунта в социальных сетях без каких-либо объяснений.

Издание надеется на то, что Dior сможет признать свои ошибки, принести искренние извинения и ответить азиатскому обществу, а также сделать чёткие заявления о том, как предотвратить повторение подобных проблем в будущем.

Как передавало ИА REGNUM, в США против американского нефтегазового предприятия ExxonMobil был подан иск о расовой дискриминации. По информации комиссии, в начале 2020 года сотрудник завода ExxonMobil с чёрным цветом кожи обнаружил висельную петлю на своем рабочем месте.