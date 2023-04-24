Москва, 24 апреля, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Польша мечтает стать большой европейской державой «от моря до моря» уже несколько столетий, но на такой масштабный проект ей пока не хватает средств, считает политолог, журналист Юрий Светов. Он согласился со словами заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева о том, что Варшава желает присоединить к себе украинские земли и возродить Речь Посполитую. Однако, по мнению политолога, это будет не так просто воплотить Польше.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«На такой масштабный проект нужны деньги, причём свои, а их у поляков немного. Кроме того, идея поляков стать державой от моря до моря обсуждается уже несколько столетий. Но дальше мечтаний это не продвинулось. Процесс не так прост и требует очень много времени», — в беседе с ИА REGNUM поделился политолог.

Светов считает, что к активным действиям в сторону проявления себя как могучей державы Польша перешла после Второй мировой войны. Тогда поляки вступили в НАТО, стали частью Европейского союза, «подружились» с американцами.

«Сейчас Польша выступает в качестве главного американского хаба в Европе. Раньше США реализовывали свои идеи через Германию, а сейчас — через Польшу. Вашингтону может быть интересно присоединение украинских земель к польским. Однако если США видят Польшу своим хабом, это не значит, что они видят её государством, которое будет управлять Европой. Только США могут разрешить и проспонсировать Варшаве проект возрождения Речи Посполитой», — предположил Светов.

Политолог также напомнил, что президент Украины и польский лидер Анджей Дуда уже высказывали надежды, что между Украиной и Польшей в будущем не будет границ.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что Польша грезит идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления Речи Посполитой «от моря до моря». Политик считает, что если украинские земли отойдут к Польше, то Варшава «начнет терроризировать» Германию и Францию, требуя деньги за «сдерживание России».