Алушта, Крым, 24 апреля, 2023, 11:53 — ИА Регнум. В Крыму мужчина подорвался на взрывоопасном устройстве. Несчастный случай произошёл в городе Алуште. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Уточняется, что погибший ― 45-летний Андрей Дюдин.

Взрыв со стороны берега местные жители услышали вечером 23 апреля и немедленно сообщили о происшествии. Прибывшие на место оперативники обнаружили тело погибшего мужчины. Он лежал в прибрежной полосе у посёлка Приветное, примерно в 15 метрах от моря.

Предположительно, взрыв мог быть вызван морской миной или же иным взрывоопасным предметом подобного типа.

Следователи расследуют обстоятельства произошедшего. Специалистам предстоит установить тип взрывного устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в сторону стоянки у продуктового магазина в Подмосковье. Произошёл взрыв гранаты. Никто не пострадал.

В Белгороде 18 апреля один человек погиб и двое пострадали при взрыве гранаты во дворе частного дома.