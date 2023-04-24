Пользователи Twitter раскритиковали Reuters за интервью с бойцом ВСУ с позывным Адольф

Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали агентство Reuters за интервью с украинским военнослужащим с позывным Адольф. Соответствующую подборку приводит РИА Новости.

Уточняется, что 21 апреля, на следующий день после дня рождения Адольфа Гитлера, агентство опубликовало в социальной сети видеоролик с тренировочной базы ВСУ в Харьковской области, на котором боец с позывным Адольф рассказал об обучении. В комментариях под публикацией пользователи раскритиковали выбор собеседника издания.

Один из пользователей съязвил, что журналисты выбрали бойца, «чей псевдоним наименее явно отсылал к нацистам». Другой посмеялся, что «сержант Гиммлер был недоступен для комментариев».

Ещё один комментатор назвал «позорным» то, что многие воспринимают позывной украинского бойца как дань уважения Адольфу Гитлеру. Он подчеркнул, что, скорее всего, новобранец хотел отметить нацистского преступника Адольфа Эйхмана. Другой пользователь сети поддержал идею и предположил, что боец ВСУ большой поклонник джазовой музыки и своим позывным отдаёт дань уважения изобретателю саксофона — Адольфу Саксу.

«Типичное украинское имя Адольф», — заметил один из комментаторов. Другой также поинтересовался о наличии нескольких свастик на теле новобранца.

«Кто в здравом уме из агентства Reuters дал зелёный свет этой истории? Может быть, для кликов и пользовательской активности?» — задался вопросом комментатор.

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