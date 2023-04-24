Запорожье, Запорожская область, 24 апреля, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Украинские войска начали принудительную эвакуацию населения из прифронтового поселка Степногорск в подконтрольной им части Запорожской области. Об этом 24 апреля сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Киевский режим начал принудительную эвакуацию населения из поселка Степногорск. И плюс там всё вокруг минируют», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, через Степногорск открывается дорога на город Запорожье.

Как сообщало ИА REGNUM, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» также информировал, что Вооружённые силы Украины перебросили в подконтрольный Киеву город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2».

Также он отметил, что украинские войска сконцентрировали более десяти тысяч человек в районе города Гуляйполе в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Именно этот участок с большой долей вероятности может стать одной из ключевых точек контрнаступления, которое так анонсирует Киев.