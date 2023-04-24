Москва, , 11:52 — REGNUM Жители России оптимистично смотрят на применение в городах технологий будущего, сообщил директор Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ), декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

Москва-Сити Дарья Антонова © ИА REGNUM

Центр СИТИ (социальных исследований и технологических инноваций) НИУ ВШЭ представил результаты исследования представлений россиян о будущем и влиянии на него цифровых технологий.

Так, согласно проведённому опросу, 76% респондентов ответили, что им скорее достаточно существующих сегодня цифровых сервисов для решения различных бытовых вопросов. Вместе с тем 19% считают, что им скорее недостаточно цифровых сервисов, ещё 5% затруднились ответить.

Телефонный опрос был проведён в марте 2023 года, в неё приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

«В целом россияне оптимистично смотрят на применение в городах технологий будущего: искусственного интеллекта, зеленой энергетики, новых видов транспорта», — приводятся слова Михайленко на сайте Центра СИТИ.

По его словам, жизнь горожанина уже сейчас стала намного удобнее. Так, уточнил Михайленко, современные сервисы экономят время, которое люди тратили на бытовые вопросы, дают им возможность учиться и работать удалённо.

Поэтому, добавил директор Центра СИТИ, рассуждая об образе будущего, граждане России готовы пересесть на новые виды транспорта, ждут, что дальнейшее внедрение цифровых технологий сделает города еще комфортнее и безопаснее.

Уточняется, что респонденты сошлись во мнении о том, что технологии сделают города будущего более комфортными для жизни.

«Я вижу город с центром типа Москва-Сити. Это не будут человейники, люди будут чувствовать себя комфортно. Будет экологичное пространство», — отметил один из участников опроса.

Также респонденты рассказали, что по мере развития технологий люди будут чаще отказываться от владения личным транспортом в пользу общественного и каршеринга. Кроме того, считают жители России, в городском пространстве появятся технологии, которые мгновенно могут диагностировать и излечивать все заболевания людей.

По мнению участников фокус-групп, технологические нововведения помогут решить экологические проблемы, городские пространства станут зеленее, будет решена проблема экологичного сбора мусора, появятся новые технологии очистки воды, альтернативные источники энергии.