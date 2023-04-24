Москва, 24 апреля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Депутат Госдумы России (ГД) Евгений Фёдоров предложил ввести дополнительный налог для иностранных агентов на социальную поддержку детей-сирот. Об этом 24 апреля сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Отмечается, что депутат направил на имя главы Минфина Антона Силуанова соответствующее письмо.

В обращении указано, что сейчас физические и юридические лица, признанные выполняющими функцию иностранного агента, имеют в системе налогообложения такие же условия, что и другие организации или граждане России, они не обременены дополнительными сборами в связи со своим статусом.

В письме отмечается, что основными финансовыми донорами иностранных агентов выступают страны и институты, которые применяют в отношении России, её предприятий и граждан санкции.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения дополнительного налога в размере 5% с прибыли организации либо дохода физического лица, признанных выполняющими функцию иностранного агента, с заработной платы сотрудников организаций-иноагентов с последующим целевым перечислением полученных денежных средств на социальную поддержку детей-сирот», — говорится в письме.

Как передавало ИА REGNUM, Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложила ужесточить законодательство об иноагентах. Комиссия предлагает ввести запрет на получение иноагентами государственной имущественной поддержки. Кроме того, комиссия предлагает закрепить за Минюстом полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иноагентах. Сейчас министерство реализует госконтроль исключительно в отношении деятельности иноагентов.

Понятие иностранного агента появилось в законодательстве России в 2012 году. Иноагенты обязаны маркировать свои материалы. Им также запрещено получать госфинансирование и преподавать для несовершеннолетних.