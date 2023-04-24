Москва, 24 апреля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. В странах Европейского союза растёт раздражение из-за антироссийских санкций, которые не дали ожидаемого результата, но серьёзно повредили экономике самого ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 апреля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия»). Так он прокомментировал высказывание главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, который признался, что Европейский союз «не в той ситуации», чтобы согласовать 11-й санкционный пакет против России, который в числе прочего предполагает введение ограничений против атомной энергетики РФ.

Duma.gov.ru Артём Кирьянов

«С течением времени в странах Европы на уровне как политических элит, так и рядового населения растет раздражение в связи с санкциями против России. Особенно из-за того, что уже введённые санкции дали очень скромный результат, но при этом серьёзно задели экономику ведущих европейских стран. И в такой ситуации Европейский союз пытается признать (хотя бы в такой форме) невозможность подрыва российской экономики», — сказал Кирьянов.

По его мнению, в ближайшие годы санкции в отношении Росатома вводить не будут.

«Его технологии являются эксклюзивными и для большинства стран вообще недоступными. Таким образом, изолировать российскую атомную индустрию — это не в интересах всего мира, — сказал парламентарий. — В то же время между западными странами будут расти противоречия по вопросу о санкциях против России. Тем более что мы видим, как политика США не способствует развитию европейской экономики. Это главный вызов и главный вопрос для ЕС. Вопрос нового мирового выбора и новых стратегий. И ответа на этот вопрос ещё никто озвучил».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Боррель, рассуждая об 11-м пакете, констатировал, что в настоящее время в ЕС идёт дискуссия о новых санкциях против России, которые в числе прочего подразумевают и ограничения в отношении Росатома.

Между тем в США звучат гораздо более резкие заявления. Так, глава комитета по стратегическим силам палаты представителей конгресса США Дуг Лэмборн призывал ни много ни мало «закрыть Росатом», так как эта российская госкорпорация будто бы косвенно помогает Китаю расширить его ядерный потенциал. Российско-китайские отношения такого рода, по словам конгрессмена, следует разрушить.

Естественно, что подобные инициативы встречают отклик в Польше и государствах Прибалтики. Там, помимо персональных рестрикций в отношении членов правления Росатома требуют запретить заключать новые контракты с этой компанией, а также инвестировать в атомную энергетику России.

Кроме того, есть информация, что если санкции против Росатома всё-таки будут введены, то под ограничения могут попасть и страны, помогающие РФ снижать влияние таких ограничений, — Турция, Казахстан и арабские государства.