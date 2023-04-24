Москва, 24 апреля, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Польша — «бесконечно враждебное для России образование», написал 24 апреля заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и Россия

«Польша — с кусками Украины или без неё — это и так бесконечно враждебное для нас образование. Наличие бандеровцев в Войске Польском погоды тоже не делает. И на точность применения «Сарматов», «Калибров» и «Цирконов» не влияет», — отметил Медведев.

Зампред Совбеза также подчеркнул, что «Польша — не ровня России и никогда ей не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев отмечал, что власти Польши вновь грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления Речи Посполитой «от моря до моря». В текущих обстоятельствах, считает зампред Совбеза, «оборзевшая» Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины «может быть реализован или сейчас, или уже никогда».

Накануне издание Business Insider Polska сообщало о начале разработки плана польскими властями и подготовке к вооружённому противостоянию с Россией за Львов, который является объектом притязаний Варшавы.

По данным Business Insider, на официальном сайте минобороны Польши опубликован проект постановления правительства Матеуша Моравецкого о начале подготовки к военным действиям. В 2023 году по решению польского правительства расходы на оборону были увеличены до 4% ВВП, что является наибольшим показателем среди всех стран НАТО.

Ранее Медведев уже отмечал, что прямое вовлечение НАТО в военный конфликт с Россией при любом исходе приведёт к исчезновению Польши с политической карты мира.