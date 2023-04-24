МИД Китая: Пекин уважает суверенитет всех стран, ранее входивших в состав СССР

Пекин, , 11:22 — REGNUM Пекин уважает суверенитет стран, ранее входивших в состав СССР, заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, комментируя слова посла Китая во Франции Лу Шае про принадлежность Крыма.

Посол Китая во Франции Лу Шае Кадр из видео «Китайский посол Лу Шае во Франции заявил, что суверенитет постсоветских стран в международном праве неясен»

Ранее китайский посол во Франции в интервью телеканалу LCE заявил, что Крымский полуостров исторически был частью России, «однако потом первый секретарь ЦК КПС Никита Хрущев подарил его Украине». По его словам, страны бывшего СССР «не имеют фактического статуса в рамках международного права, потому что нет международного договора, который бы конкретизировал их статус в качестве суверенных государств».

«Позиция Китая по соответствующему вопросу не изменилась. Что касается территориального суверенитета, позиция Китая всегда была чёткой», — сказала она, добавив, что Пекин уважает независимости и территориальную целостность всех стран, а также поддерживает цели и принципы Устава ООН.

По словам Мао Нин, Китай был одной из первых стран, которая установила дипломатические отношения с соответствующими странами после распада Советского Союза.

«С момента установления дипломатических отношений Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений дружбы и сотрудничества. Китай уважает суверенитет всех бывших республик СССР», — подчеркнула представитель МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Китая во Франции удалило из социальной сети WeChat интервью, в котором посол Лу Шай усомнился в суверенном статусе республик бывшего СССР. Интервью было опубликовано в аккаунте дипведомства утром 24 апреля. Однако позже стенограмма была убрана с сайта с пометкой, что она была удалена автором.