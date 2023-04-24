Москва, 24 апреля, 2023, 11:20 — ИА Регнум. С 2023 года победители конкурса «Учитель года России» будут получать денежный приз в размере 1 млн рублей, а призерам будут выплачивать по 500 тыс. рублей. Об этом 24 апреля сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания.

ИА REGNUM Учитель

«По 1 млн рублей будут получать победители конкурса «Учитель года России» и по 500 тыс. — призеры», — отметил он, добавив, что участников, которые одержат победу в других аналогичных состязаниях, проводимых министерством просвещения, будут ждать денежные призы по 200 тыс. рублей.

Как передавало ИА REGNUM, по словам президента России Владимира Путина, Всероссийский конкурс «Учитель года» имеет смысл сделать более зрелищным. Президент также отметил, что в России необходимо продолжать работу по наращиванию информационного сопровождения конкурсов учителей.