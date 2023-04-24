Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Посольство Китая во Франции удалило из аккаунта в WeChat интервью, в котором посол КНР Лу Шай усомнился в суверенном статусе республик бывшего СССР, передаёт Bloomberg.

Агентство напомнило, что интервью было опубликовано в аккаунте дипведомства утром 24 апреля.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако позже стенограмма была убрана с сайта с пометкой, что она была удалена автором.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Китая во Франции Лу Шай в интервью заявил, что Крымский полуостров исторически был частью России и продолжает оставаться российской территорией.

Дипломат напомнил, что Крым отдали Украинской ССР лишь в 1954 году по решению первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.