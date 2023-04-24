Москва, 24 апреля, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Французская компания Leroy Merlin отрицает сведения о планах по реализации своих складов в России. Об этом 24 апреля сообщает РИА Новости.

Алексей Куденко/РИА Новости Вывеска гипермаркета «Леруа Мерлен»

«Мы не продаём ни одного складского объекта. Как и заявляли ранее в марте, мы не планируем каких-либо изменений в деятельности компании», — приводит агентство словам источника в компании.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Leroy Merlin планирует продать 140 тыс. кв. метров складских помещений в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском районе Подмосковья и 130 тыс. кв. метров складских площадей в «Южных вратах» в Домодедово.

25 марта была опубликована информация о том, что Leroy Merlin собирается передать магазины в России местным менеджерам. Решение компании последовало за приостановкой всех инвестиций Adeo в России, и этот процесс стал результатом работы, начатой несколько месяцев назад.