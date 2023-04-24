Певец Киркоров рассказал о последней встрече с Зеленским и назвал его зомби

Москва, , 11:05 — REGNUM Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров в последний раз встречался с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским девять лет назад, когда последний ещё был шоуменом. Об этом певец рассказал в интервью «Аргументам и Фактам».

Филипп Киркоров Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Киркорова, это произошло в 2015 году в торговом молле в Майами. Будущий глава государства примерял ботинки.

«Увидев меня, он отвёл глаза. То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение», ― призвался певец.

Он подчеркнул, что не узнаёт Зеленского.

«Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит», ― добавил исполнитель.

Киркоров также рассказал, что познакомился в Зеленским в начале нулевых, когда приезжал на съёмки «95-го квартала» в Киев. Тогда, по его словам, украинский комик очень хотел пробиться на российское телевидение, а артист помог ему в этом. Зеленскому он предложил стать соведущим в его программе «Фактор А» на телеканале «Россия».

Кроме того, Киркоров бесплатно предоставлял Зеленскому свою квартиру в Филипповском переулке, когда у будущего президента не было возможности снимать отдельное жильё в Москве. У артиста Зеленский жил полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, король эстрады Филипп Киркоров ранее заявил, что тысячу раз пожалел о совместных съёмках с главой киевского власти Владимиром Зеленским в киноленте «Любовь в большом городе».

Также певец, комментируя внесение его в санкционный список Украины, опубликовал видеоклип на свою песню «Просто подари», в одном из эпизодов которого он даёт подзатыльник Зеленскому.

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