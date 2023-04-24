Ногинск, Московская область, 24 апреля, 2023, 10:57 — ИА Регнум. В Московской области обнаружили беспилотник весом около 100 килограммов. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

VoidWanderer Украинский БПЛА UJ-22 Airborne

Собеседник РИА Новости уточнил, что дрон с двигателем внутреннего сгорания производства США упал возле подмосковного Ногинска.

«Предварительно, авиамодель без всяких боеприпасов», ― отметил собеседник агентства.

Сейчас силовики устанавливают владельцы дрона, упавшего возле садового товарищества на окраине Богородска, а также выясняют место запуска беспилотника.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля жительница СНТ «Заря» примерно в 300 метрах от своего дома в лесном массиве Богородского округа обнаружила упавший дрон. Летательный аппарат был разломан пополам.

По данным Telegram-канала Shot, дрон-камикадзе (по предварительной информации, БПЛА UJ-22 Airborn украинского производства) начинён 17 килограммами взрывчатки. Внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным боеприпасом США — пластичным взрывчатым веществом С-4.