Москва, 24 апреля, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Французская компания Leroy Merlin может продать все свои склады в России. Об этом 24 апреля сообщила газета «Коммерсантъ».

Алексей Куденко/РИА Новости Вывеска гипермаркета «Леруа Мерлен»

По информации издания, речь идёт о 140 тыс. кв. метров в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском районе Подмосковья и 130 тыс. кв. метров в «Южных вратах» в Домодедово.

Уточняется, что эти активы могут приобрести Central Properties и «Венталл-Девелопмент», ранее выкупивший некоторые площади в логопарке «Южные врата» у чешской PPF Group.

Отмечается, что сделка по продаже объектов, скорее всего, пройдет в формате sale & leaseback, при котором экс-владелец объекта останется его арендатором.

По оценкам экспертов рынка недвижимости, стоимость активов может составить не менее 11 млрд рублей, при этом новый собственник может получить дисконт в 15% при сделке sale & leaseback.

«После публикации статьи в компании сообщили, что не продают складские объекты», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, французская компания Leroy Merlin («Леруа Мерлен») решила передать управление всеми своими магазинами в России местным менеджерам. При этом ожидается, что после продажи магазинов рабочие места для 45 тысяч сотрудников сохранятся, а торговые точки продолжат работу.