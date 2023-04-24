Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге обнаружили начинённую наркотиками микроволновку, сообщает 24 апреля Telegram-канал Shot.

Работа кинолога в аэропорту © Максим Богодвид/РИА Новости

Отмечается, что запрещенный груз заметила служебная собака. Кинологи вскрыли отправление, внутри микроволновки лежали два свертка с наркотиком. Всего было изъято два килограмма наркотиков.

Позже полицейские задержали отправителя, им оказался 20-летний мужчина. Задержанный хотел отправить посылку в Норильск.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела.

Как сообщало ИА REGNUM, три члена международного наркокартеля пытались провезти через Россию почти 700 кг кокаина стоимостью 2,5 млрд рублей. ФСБ России пресекла попытку использовать территорию страны для транзитного перемещения и сбыта наркотиков.