Москва, , 13:12 — REGNUM Трое российских школьников, победивших в конкурсе «Наука. Территория героев», организованного национальным проектом «Наука и университеты» получили возможность увидеть, как работают лучшие российские учёные в научно-образовательных центрах мирового уровня (НОЦ) и сами поучаствовали в исследованиях.

НОЦ «Кузбасс» глазами школьника Платона Мерсиянова ноц42. рф

Финал главного молодежного научно-популярного конкурса, который проводится по национальному проекту «Наука и университеты», состоялся в декабре прошлого года. Всего в состязаниях участвовали 21 047 ребят. Четыре десятка из них в финале получили ценные призы — наборы химика, wi-fi-микроскопы, сертификаты на электронику, а также подарки от партнеров. Трое победителей набрали более 100 баллов. Алексей Игнеройнен из Костромы и москвич Платон Мерсиянов показали итоговый результат в 102 балла, Анастасия Гапонова из Самары — 101 балл. Все трое в награду получили поездку в НОЦ.

17-летний герой из Костромы примерил на себя роль космонавта-исследователя, 15-летняя самарчанка совершила путешествие в мир молекулярной иммунологии, а 14-летний москвич смог участвовать в управлении небольшим орбитальным PocketCubeSat-спутником »Уголёк-300», разработанным кемеровскими школьниками в честь 300-летия Кузбасса.

Конкурс «Наука. Территория героев» со школьной скамьи при помощи современных технологий и геймификации воспитывает у ребят тягу к науке. Поэтому для юных научных героев была подготовлена специальная программа. Старшеклассники смогли увидеть передовые научные разработки и понять, как наука помогает в укреплении технологического суверенитета страны. Кроме того, у молодых ученых была возможность поучаствовать в исследованиях, познакомиться и задать вопросы ведущим российским ученым

Победительница конкурса «Наука. Территория героев» Анастасия Гапонова permscience.ru

Для Алексея Ингеройнена путешествие в мир науки началось с посещения Дома научной коллаборации (ДНК) Самарского государственного технического университета. Уже несколько лет ДНК «Политеха» разрабатывает образовательные программы для детей. «Любовь к исследованиям просыпается уже в школьном возрасте, — говорит директор центра развития современных компетенций Политеха Мария Климанова. — Наша программа создана для мотивированных ребят, она помогает детям познакомиться с научными школами университета. Погружение в среду создания новых технологий расширит кругозор участников, покажет им уровень развития науки в Самарской области».

Алексей посетил музей «Самара Космическая», в котором с помощью очков виртуальной реальности можно почувствовать себя настоящим космонавтом. А ещё больше о строении Солнечной системы юный ученый узнал в Планетарии Самарского университета.

В Институте инновационного развития Самарского государственного медуниверситета Алексей смог попробовать себя в роли врача благодаря комплексу VR-приложений для психологического тренинга и увидеть, как сейчас обучают будущих врачей с помощью «анатомического атласа».

Во время в молодежной лаборатории «Фотоника для умного дома и умного города». юный ученый узнал, что такое фотоника и познакомился с последними научными разработками в области искусственного интеллекта и виртуальной реальности.

«Эта поездка была очень насыщенной! Я узнал много нового и интересного, например, о фотонике. Было здорово посетить современные лаборатории Самарского государственного университета и Самарского государственного технического университета, в которых узнал о многих интересных проектах», — поделился впечатлениями Алексей Ингеройнен.

Самый юный победитель Платон Мерсиянов, попав в Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, удивился, что в вузе есть даже Центр управления полётами.

«Советник ректора Игорь Шемчук показал, как команда университета управляет небольшим орбитальным PocketCubeSat-спутником «Уголёк-300», разработанным кемеровскими школьниками в честь 300-летия Кузбасса», — поделился победитель конкурса.

Платон Мерсиянов посетил НОЦ «Кузбасс» ноц42. рф

В лабораториях университета Платон принял участие в разработке полезной нагрузки для спутника размером приблизительно 10×10 см. Внутри находится контроллер для переменного включения и выключения моторов, акселерометр, измеряющий скорость ускорения, а также плата, которая будет управлять данными процессами.

В Институте цифры юный исследователь познакомился с парком беспилотных летательных аппаратов, оснащённых инфракрасными оптическими приборами, в Институте фундаментальных наук — с системой экологической очистки сточных вод для угледобывающих предприятий, в Медицинском институте прошёл блиц-стажировку на специальных манекенах — роботах-симуляторах и медицинских фантомах, а также ознакомился с Геологическим выставочным центром университета.

«В Геологическом выставочном центре задержался надолго, экспозиция включает коллекцию из 230 образцов минералов и горных пород со всего мира, а также тектонический глобус и цифровую Геологическую энциклопедию. Теперь у меня есть собственный рейтинг минералов, сам составлял», — отметил Платон.

Юного исследователя впечатлили молодёжная лаборатория перспективных методов управления горнотехническими системами вместе с испытательным центром горношахтного оборудования и экспозиционно-выставочный комплекс «Музей угля».

«Было очень познавательно! Сотрудники молодёжной лаборатории перспективных методов управления горнотехническими системами поделились идеями по созданию автономных и автоматизированных горных машин нового поколения. В другой лаборатории поразила экспериментальная установка, в которой горение угольной пыли в определенной концентрации привело к взрыву. В музее меня познакомили с большой коллекцией разновидностей угля, продуктами его переработки, сопутствующими породами и палеонтологическими образцами, найденными на угольных разрезах Кузбасса. Теперь я знаю, как за миллионы лет в разных геологических периодах Земли образовались угольные пласты», — рассказал об увиденном Платон.

Анастасия Гапонова в пермском НОЦ «Рациональное недропользование» permscience.ru

Анастасия Гапонова познакомилась с сотрудниками Пермского научно-образовательного центра мирового уровня »Рациональное недропользование». А учёные Пермского государственного медицинского университета продемонстрировали школьнице работу стоматологического робота. Его разработали для обучения студентов-стоматологов. С помощью изобретения можно ставить диагнозы и назначать лечение. Роботу Robo-C для этого установили челюсть с датчиками, которые определяют корректность действий будущего стоматолога.

В Пермском Политехе (ПНИПУ) Анастасия познакомилась с исследованиями по направлению «Углеводороды». Она побывала в лабораториях, исследующих парафиновые отложения в нефти, и приняла участие в экспериментах по определению состава «черного золота».

«Среди проблем, с которыми сталкиваются специалисты при добыче и первичной переработке «черного золота», особенно актуальна очистка нефти от воды», — отметил старший научный сотрудник ПНИПУ кандидат физико-математических наук Рамиль Сираев. По его словам, воду сложно отделить от нефтяных масел, но одна из разработок вуза как раз призвана решать эту проблему.

Анастасии рассказали о процессе цифровизации нефтедобычи, школьница узнала, как с помощью современных технологий включая VR готовят будущих инженеров-нефтяников. «Поездка на стажировку получилась незабываемой! Меня окружали замечательные люди — научные работники, кураторы, экскурсоводы. Я попробовала себя в роли врача, программиста, геолога. Мне показали на практике, как добывается золото! Я смогла поближе узнать о буднях настоящих ученых и даже всерьез задумалась связать свою жизнь с профессией геолога», — отметила Анастасия Гапонова.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Наука. Территория героев» проводится благодаря национальному проекту «Наука и университеты» и входит в состав инициативы «Наука побеждать» плана Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России Владимира Путина.