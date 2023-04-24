Астана, 24 апреля, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Министерство обороны Казахстана приняло решение отказаться от проведения в 2023 году военного парада, посвящённого Дню защитника Отечества и Дню Победы. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе ведомства республики.

Даниил Шведов ИА REGNUM Парад Победы

«Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчёта экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что приоритетом для правительства является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооружённых сил республики.

Отмечено, что в настоящее время минобороны Казахстана спланированы и проводятся ряд мероприятий, среди которых чествование отличившихся военнослужащих, увековечивание памяти казахстанцев, павших в войне, освещение из подвигов в СМИ.

Информация о других мероприятиях, приуроченных к 7 и 9 мая, будет опубликована на сайте ведомства в ближайшее время.

В 2022 году в Казахстане также не проводили военный парад и праздничный салют в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы. Тогда в минобороны объяснили отказ от парада стремлением сэкономить деньги.