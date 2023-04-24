Москва, 24 апреля, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Статья федерального бюджета «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» впервые в декабре 2022 года пополнилась сборами в 2,95 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные системы «Электронный бюджет», на которые ссылается РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

В 2021 году такой строки в бюджете не было, а в период с 2015 по 2020 год поступления по ней составляли не более 3 млн рублей в год. При этом в период с января по 20 апреля 2023 года федеральный бюджет собрал 17 млрд рублей «безвозмездных поступлений» с бизнеса.

Добровольно направляемые денежные средства со сделок по продаже российских бизнесов компаниями из недружественных стран в бюджет российские власти начали собирать с декабря 2022 года. Согласно изначальным правилам подкомиссии правительственной комиссии по иностранным инвестициям, одним из условий для реализации продажи стало внесение добровольного взноса в размере не менее 10% от суммы проводимой сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин заявил, что поступления в консолидированный бюджет России в первом квартале текущего года сопоставимы с прошлогодней цифрой, они превысили 13 триллионов рублей. При этом, по словам главы государства, во втором квартале ожидается рост поступлений в связи с ростом цен на нефть.

По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета России в январе–марте составил 2,4 триллиона рублей. Объём расходов федерального бюджета в первом квартале 2023 года составил 8, 077 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 34%.