Экономист Кулагин об ударе США по теневому флоту РФ: гегемония западных страховщиков рушится

Москва, , 11:19 — REGNUM С каждым днём в мире будет появляться всё больше перевозчиков нефти, которые будут страховаться у альтернативных, не западных компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 апреля заявил Вячеслав Кулагин, завотделом института энергетических исследований РАН, директор Центра исследований в нефтегазовой сфере Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей Высшей школы экономики. Так он прокомментировал новость о том, что индийская танкерная компания Gatik Ship Management лишилась страховки своих судов из-за нарушения антироссийских санкций.

Танкер

По словам Кулагина, для России это не будет каким-то судьбоносным событием — скорее это вопрос к глобальным компаниям, которые занимаются торговлей нефтью.

«На что им ориентироваться дальше, так как риски есть. Ведь в мире есть не только российская нефть. Есть венесуэльская, есть иранская. Завтра может чем-то не понравиться Саудовская Аравия. Сама идеология механизма, который успешно работал ранее, теперь перестаёт работать. И значит, нужны альтернативные варианты», — сказал Кулагин.

Эксперт согласился с тем, что компаниям, которые перевозят российскую нефть, придётся учитывать прецедент с Gatik Ship Management.

«Однако следует помнить, что сейчас основное количество нашей нефти везётся со страхованием не от западных компаний. То есть появились и достаточно активно развивались альтернативные механизмы. Они уже успешно работают. И та гегемония западных страховых компаний, которая была год назад, уже во многом разрушена. Те, кто работает в этом бизнесе, ориентируется уже на альтернативных игроков, — объяснил Кулагин. — Причём и у поставщиков с Ближнего Востока есть опасения по поводу зависимости от Запада».

По его словам, сегодня крупным игрокам, которые планируют работать на мировом рынке и заниматься перевозкой нефти, естественно, нужно быть готовыми к тому, что возможны различные санкционные ограничения, и нужно иметь целый набор диверсифицированных механизмов, которые позволяют обеспечить перевозку.

«Включая и страхование. Таковы реалии современного мира, и я думаю, что дальше всё будет идти к тому, что с каждым месяцем всё больше будет доля тех перевозок груза, которые страхуются у альтернативных страховщиков, а не у тех, кто доминировал на рынке год назад», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, компания Gatik осталась без страховки для своих судов от Американского клуба, входящего в Международную группу клубов взаимного страхования (P&I Clubs). Причина — нарушение антироссийских санкций. А если точнее, планы перевозить российское чёрное золото, приобретённое по ценам выше потолка. Gatik лишилась так называемого страхового покрытия и возмещения убытков, которые могут возникнуть при разливе нефти.

По информации Bloomberg, Gatik возникла «из ниоткуда» после того, как Запад стал ужесточать санкции против РФ в 2022 году. Эта компания увеличивала свой флот с лета 2022 года. К настоящему моменту она располагает 48 танкерами, каждый из них хотя бы раз в 2022 году загружал нефть или нефтепродукты из РФ. Gatik названа одним из 10 крупнейших владельцев средних танкеров Aframax.