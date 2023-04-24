Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Американская санкционная политика против России вызвала в мире реакцию, в результате которой доллар оказался под угрозой, передаёт телеканал CCTV.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы статьи напомнили, что в феврале прошлого года Вашингтон объявил, что запретит некоторым российским банкам использовать международную систему расчетов SWIFT.

«Однако даже удар этой «финансовой бомбы» не заставил Россию рухнуть — она давно готовилась избавиться от доллара, — говорится в статье. — Последний слой бумаги, поддерживающий доллар, был пробит, и дедолларизация охватила планету».

Падение статуса США в международной торговле, вызванное глобальной рыночной конкуренцией, всё больше уменьшает значимость национальной валюты этой страны, заключил телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта российский миллиардер Олег Дерипаска допустил, что дефицит федерального бюджета США может удвоиться, если китайские банки перестанут покупать американский долг в прежних объёмах. А 24 марта он заявил, что действия Вашингтона привели к тому, что экономика Штатов может не выдержать проблем, копившихся годами.