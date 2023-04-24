«Ъ»: продажи ноутбуков в России в I квартале упали на 20%

Москва, , 10:30 — REGNUM С января по март 2023 года продажи ноутбуков в России упали на 20%, а в натуральном выражении — до 812 тыс. устройств. Об этом 24 апреля сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные интернет-магазина, специализирующегося на торговле бытовой техникой.

Ноутбуки в магазине © Валерий Мельников/РИА Новости

Согласно опубликованным сведениям, в стоимостном выражении показатель сократился на 33%, до 45,5 млрд рублей.

Сообщается, что больше всего упали продажи ноутбуков у ушедших с рынка брендов: HP (на 74%), Acer (на 62%), Asus (на 67%). Кроме того, меньше устройств стали покупать у Dell (на 75%), Apple (на 34%) и других.

С другой стороны, рост продаж был зафиксирован у таких брендов, как Haier (на 23%), ThundeRobot (свыше 100%), Chuwi (более 100%) и Gigabyte (на 42%).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта стало известно, что российские производители радиоэлектроники испытывают затруднения при попытке получить льготные кредиты по ставке пять процентов. По словам главы консорциума «Вычислительная техника» Светланы Легостаевой, в настоящее время отмечается «промедление в получении льготных кредитов».