Луганск, 24 апреля, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Пожар на нефтебазе в Ровеньках (ЛНР) произошёл в результате обстрела ВСУ. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По её данным, 24 апреля в 02:59 спасатели получили сообщение о том, что в результате атаки беспилотника произошла разгерметизация с последующим горением резервуара на Ровеньковской нефтебазе. По тревоге были подняты силы и средства Ровеньковского гарнизона, подразделения из близлежащих городов, а также сотрудники центра управления в кризисных ситуациях.

Прибыв на место происшествия, спасатели зафиксировали открытое горение резервуара с легко воспламеняющейся жидкостью.

Уточняется, что существовала угроза перекидывания огня на рядом стоящие резервуары. Спасатели тушили пожар и одновременно охлаждали рядом расположенных ёмкости.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в 05:40. Погибших и пострадавших нет.

Как передавало ИА REGNUM, в Московской области в лесополосе нашли дрон-камикадзе со взрывчаткой. Упавший дрон в лесном массиве Богородского округа 23 апреля нашла жительница СНТ «Заря» примерно в 300 метрах от своего дома.