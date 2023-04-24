Севастополь, 24 апреля, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Российские военнослужащие отразили попытку атаки на Севастополь. Об этом 24 апреля написал глава региона Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости Севастополь

Он отметил, что попытка атаки на Севастополь была предпринята начиная с 3:30 мск. Губернатор уточнил, что один надводный дрон был ликвидирован силами противоподводно-диверсионного обеспечения, а второй взорвался сам.

«Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены», — уточнил глава региона, добавив, что в настоящее время в городе тихо, при этом все службы и силы находятся в состоянии боевой готовности.

Как передавало ИА REGNUM, в сети были опубликованы кадры отражения атаки надводных дронов на Севастополь. На видео слышен мощный звук взрыва и виден огромный столб пламени.