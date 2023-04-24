Киев, , 10:01 — REGNUM В Черновицкой области в результате поджога сгорел храм Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 24 апреля сообщает официальный Telegram-канал УПЦ.

Пожар LoggaWiggler

По его информации, в ночь с 23 на 24 апреля 2023 года в селе Милиево Вижницкого района в результате поджога сгорел храм в честь преподобного Иова Почаевского.

Отмечается, что факт поджога уже подтвердили в полиции. В результате был задержан подозреваемый в поджоге 34-летний житель села Испас.

Как передавало ИА REGNUM, глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий призвал верующих, включая защитников Киево-Печерской лавры, защищать святыни от попыток захватить их. Он также попросил людей не поддаваться на провокации и относиться к другим с уважением, а также молиться и быть стойкими.

9 апреля глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что произносить молитвы в Киево-Печерской лавре теперь можно только на украинском языке.

19 апреля министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что судебные исполнители могут начать выселение монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры сразу же после соответствующего решения суда, который должен провести заседание по этому вопросу на следующей неделе.