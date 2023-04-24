Южно-Сахалинск, 24 апреля, 2023, 09:50 — ИА Регнум. В результате происшествия в порту Корсакова в Сахалинской области погибли три человека, возбуждено уголовное дело, сообщила 24 апреля пресс-служа Восточного МСУТ СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

По предварительным данным, 24 апреля на судоремонтном предприятии в Корсаковском морском ремонтном порту при выполнении работниками мероприятий по обследованию затопленной баржи погибли три человека, ещё один был извлечён из воды и госпитализирован. Местонахождение одного человека до настоящего времени не установлено.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы региона Валерия Лимаренко, несчастный случай произошёл при выполнении ремонтных работ с использованием газосварочного оборудования.