Москва, 24 апреля, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Московская компания «Фабрика вентиляции ГалВент» начала выпускать собственные системы вентиляции диаметром 80 миллиметров. Продукция компании станет еще одним шагом в импортозамещении, так как ранее такие системы поставлялись зарубежными производителями, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Продукция «Галвент»

«Сегодня одним из факторов продолжающегося роста обрабатывающей промышленности города стало стремление заводов и фабрик создавать альтернативу импортным товарам. Например, столичный производитель приступил к выпуску систем вентиляции малого диаметра», — заявил Овчинский. «До этого поставками подобной продукции занималась европейская компания, покинувшая российский рынок», — подчеркнул он.

Системы вентиляции малого диаметра позволяют использовать меньше площади в подпотолочном пространстве при их установке. Их можно использовать в многоэтажных, малоэтажных и частных домах.