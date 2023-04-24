Балаково, Саратовская область, , 09:36 — REGNUM Балаковский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») посетил пилот–инструктор, мастер спорта, обладатель Кубка России по воздухоплаванию, президент Федерации воздухоплавания России, участник чемпионатов Европы и мира Иван Меняйло. Совсем недавно он вместе с прославленным путешественником Фёдором Конюховым совершили рекордный беспосадочный полёт на воздушном шаре «ФосАгро» — самом большом из когда-либо созданных в России.

Федор Конюхов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вместе с ним в балаковский филиал АО «Апатит» заглянул Оскар Конюхов, сын Фёдора Конюхова. Оскар — бессменный руководитель экспедиционного штаба отца и потому принимал непосредственное участие в установлении недавнего рекорда.

«Я побывал уже на трёх площадках компании — в Кировске, Череповце и теперь в Балакове, — рассказал Оскар Конюхов. — Первое впечатление — чисто, красиво и, конечно, масштабно. Нравится, что на каждом предприятии есть храмы, которые могут посетить все желающие. Чувствуется, что на предприятиях используются высокие технологии, что здесь безопасно. Я пытался вникнуть в детали производства, потому что мне как менеджеру проектов очень важны детали. Любые начинания Фёдора Конюхова — это всегда проекты на стыке технологий, а если ты хочешь поставить мировой рекорд, то технологии должны быть самыми современными. Я знаю, что «ФосАгро» каждый год ставит рекорды в области производства, использует наилучшие доступные технологии. Поэтому наши пути и пересеклись. Теперь мы вместе стремимся к новым достижениям».

«Меня тоже впечатлило ваше предприятие, — добавил Иван Меняйло. — Я испытываю безмерное уважение и благодарность к тем предприятиям, коллективам, которые делают весомый вклад в развитие и процветание нашей страны».

Во время экскурсии по предприятию, которому в этом году исполняется полвека, Ивану Меняйло и Оскару Конюхову рассказали о реализации масштабной инвестиционной программы, в рамках которой на заводе уже построены новый склад фосфорной кислоты, склад готовой продукции, идёт модернизация сернокислотного производства. Путешественники узнали, что предприятие является флагманом промышленного сектора Саратовской области, ежегодно производящим более 2,3 млн тонн готовой продукции и вносящим весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. «Будет чем поделиться с Фёдором Филипповичем, который, к сожалению, на предприятие не смог попасть», — резюмировали свой визит на производственную площадку Иван и Оскар.

С Фёдором Конюховым они встретились через пару часов в зале дворца культуры г. Балаково. Разговор шёл не о визите Ивана Григорьевича на предприятие, а о недавнем рекорде и юбилее ключевого социального проекта «ФосАгро» — «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Он основан по инициативе вице-президента Российского союза химиков, мастера спорта международного класса по дзюдо, заслуженного тренера России Андрея Григорьевича Гурьева. А координационный совет организации ДРОЗД возглавляет президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Андреевич Гурьев.

Он направил приветствие тренерам, педагогам и воспитанникам ДРОЗДа, поздравив их с 20-летием организации, и подчеркнул, что рекордный беспосадочный перелет Федора Конюхова и Ивана Меняло на тепловом воздушном шаре стал большим подарком к юбилею проекта.

«Рекорд Федора Конюхова и Ивана Меняйло показывает, что самые сложные задачи, самые высокие вершины покорятся тем, кто верит в себя, в свои силы!», — отметил в своем приветствии Андрей Андреевич Гурьев.

Сегодня более 7200 детей бесплатно занимаются спортом, гармонично развиваются в духе патриотизма и творчества. ДРОЗДу в этом году исполняется 20 лет. Этому юбилею был посвящён и рекордный полёт Фёдора Конюхова и Ивана Меняйло, и большой праздник, устроенный по случаю приезда героев в Балаково. В фойе дворца — фотозоны с воздушным шаром, санями и живыми ездовыми собаками, раздача сувениров. Но главное, конечно, — личная встреча с людьми, прославившими Россию, «ФосАгро» и ДРОЗД на весь мир. Вместе с Фёдором Конюховым и Иваном Меняйло на сцену поднялся и сын Фёдора Филипповича — Оскар. Он сам отважный путешественник, сегодня возглавляет экспедиционный штаб своего отца. Без его участия, опыта, консультаций рекорд по дальности беспосадочного перелёта на воздушном шаре не был бы установлен.

Фёдор и Иван преодолели расстояние в 2540 километров. Стартовали из Кировска Мурманской области, где расположен горно-обогатительный комплекс «ФосАгро», а приземлились спустя двое суток в Хатанге Красноярского края — одном из самых северных населённых пунктов России. «Там, наверху, было очень холодно, — признался Фёдор Конюхов. — Я такого мороза не испытывал даже на Северном полюсе. Вот стоит зной морозный, я пальцы не чувствую ни на руках, ни на ногах. Высота 5 тысяч метров, темно, горелки гаснут. Ветер гонит нас от земли в море. Мы, кстати, первые аэронавты, которые совершили перелёт за Полярным кругом над двумя северными морями: Баренцевым и Карским. Летели не вдвоём, а втроём. С нами был ещё дедушка Николай Чудотворец. Он помогал нам сильно. Горелки гаснут, а мы молимся перед иконкой. И дедушка Николай помог — горелочки наши как будто начали лучше работать, меньше тухли, а если и тухли, то и не все сразу, а по очереди, а потом подработались. Это всё ему спасибо!». Фёдор Конюхов признался, что не сдаваться помогало и данное воспитанникам ДРОЗДа обещание установить мировой рекорд.

Участники встречи узнали, что Фёдор Конюхов не только легендарный путешественник, а ещё и священник, писатель и художник, создавший более 3000 полотен. В фойе дворца была организована интерактивная экспозиция его картин. У каждого балаковца появилась возможность увидеть оригиналы полотен, созданных Фёдором Конюховым. В местном городском выставочном зале 8 апреля открылась выставка «Путешествие длиною в жизнь».

Во время своего визита в Балаково Фёдор Конюхов побывал и в выставочном зале, встретился с местными живописцами и учащимися художественных школ, ребятами из секций ДРОЗДа и учениками «ФосАгро-классов» средней школы № 25, над которой шефствует «ФосАгро». Перед гостями города выступили воспитанники одной из балаковских школ искусств: ребята исполнили народную композицию на саратовских гармошках с колокольчиками. Фёдору Конюхову, Ивану Меняйло и Оскару Конюхову подарили по гармонике ручной работы. Ученики «ФосАгро-классов» прочитали стихи про Фёдора Конюхова. А потом автор картин провёл экскурсию по выставке.