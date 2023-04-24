Амман, 24 апреля, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Иордания открыта сотрудничеству с Россией в сфере ядерной медицины, в том числе совместному производству медицинских препаратов. Об этом заявил глава комиссии по атомной энергетике Иордании Халед Тукан.

Екатерина Чеснокова/РИА Говости Сотрудник настраивает томограф

По его словам, власти Иордании хотят сосредоточиться на масштабных проектах, таких как АЭС.

«Однако мы открыты для сотрудничества в сфере ядерной медицины», — приводит РИА Новости его слова.

Тукан добавил, что Иордания обратились к «Росатому» по поводу сотрудничества в данной области.

Отмечается, что у этой страны имеется успешный опыт производства радиофармпрепаратов совместно с компаниями из европейских стран.

«Мы сообщили «Росатому», что полностью готовы сотрудничать с ними так же, как с европейскими компаниями. Они высказались за совместное производство лютеция. Мы сказали, что готовы», — уточнил Тукан, добавив, что у «Росатома» есть данный препарат, и эта компания намерена распространять его на Ближнем Востоке.

«Мы сообщили им, что имеется реактор, чтобы они поставляли лютеций в Иорданию, а мы подвергали его облучению», — отметил глава Комиссии по атомной энергетике Иордании.

Он также напомнил, что с 2018 года в Иордании производят собственные радиофармпрепараты для лечения онкозаболеваний.

Лютеций-177 относится к числу наиболее перспективных радионуклидов, которые служат основой для производства инновационных радиофармпрепаратов.

Как передавало ИА REGNUM, по словам исполнительного директора Национального агентства по атомной энергии Ортенсии Хименес, благодаря российским технологиям Боливия получила возможность производить радиоактивные фармацевтические препараты. Благодаря циклотрону ядерного центра «Росатома» Боливия стала обладать препаратами для диагностики рака на ранней стадии.