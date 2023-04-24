Токио, , 09:26 — REGNUM Москве со стороны Японии заявили протест после решения Генпрокуратуры признать нежелательной в России деятельность японской неправительственной организации (НПО) «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» (организация, признанная в РФ нежелательной). Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«24 апреля по дипломатическим каналам мы сделали представление, назвав объявление российской стороны неприемлемым и выразив недовольство по этому поводу», ― цитирует ТАСС Мацуно.

По его словам, это НПО является «организацией бывших жителей северных островов (так в Японии называют южные Курилы. — Прим. ред.) и их потомков», которая на протяжении длительного времени выступала за подписание мирного договора между Японией и Россией.

Политик добавил, что решение российской стороны является односторонним и «ранит чувства» бывших японских жителей южных Курильских островов и их родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура (ГП) 21 апреля признала нежелательной на территории России деятельность японской неправительственной организации «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи».

Установлено, что на протяжении длительного времени союз формирует негативное мнение о России, что «повышает риски дестабилизации обстановки вокруг Курильских островов».

Также в ГП указали, что деятельность иностранной организации направлена на нарушение территориальной целостности РФ, это «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» страны.

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