Москва, , 09:54 — REGNUM Магистральный самолёт Ту-214 российского производства с отечественной «начинкой» планируется выпустить к концу 2023 года, а в ноябре будет готов самолёт для вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова. Об этом заявил журналистам генеральный директор Ульяновского конструкторского бюро приборостроения, входящего в АО «КРЭТ» госкорпорации Ростех, Александр Войт.

Самолет Ту-214 © Максим Блинов/РИА Новости

«Сейчас будем участвовать в проекте адаптации бортового радиоэлектронного оборудования для самолёта Ту-214. Первый самолёт должен быть выпущен в конце этого года и дальше подписан контракт на большое количество самолётов для «Аэрофлота», для «Татнефти» — это уже 2024–2025 годы. Порядка 18 машин», — отметил Войт.

Он также добавил, что один борт для Мантурова должен быть выпущен в ноябре 2023 года.

Ту-214 является магистральным узкофюзеляжным самолётом, который оснащён российскими двигателями семейства ПС-90, судно вмещает 210 пассажиров, дальность полета составляет до 6500 км. В настоящее время он выпускается на заводе в Казани малой серией.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову совместно с Министерством обороны отработать вопрос по поставкам воздушных судов, чтобы определить, сколько нужно военных и гражданских самолётов.