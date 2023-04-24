Австралийский генерал Райан назвал три сценария контрнаступления ВСУ

Лондон, , 09:12 — REGNUM В рамках возможного весеннего контрнаступления в зоне проведения спецоперации у Киева есть три варианта действий. Об этом в интервью британской газете Daily Mail заявил австралийский генерал в отставке Мик Райан.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, согласно первому сценарию, Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут задействовать все ресурсы для наступления, начав одну крупную атаку.

При этом второй и третий сценарий предполагает разделение ударной силы на несколько направлений.

«Во-вторых, они могли бы разделить эти силы между одновременными нападениями на юге и востоке», ― указал эксперт.

Третий сценарий, по словам Райана, предполагает решение о менее «масштабных атаках как на юге, так и на востоке, которые не координируются».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти наряду с политиками из дружественных стран продолжают заявлять о скором контрнаступлении ВСУ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует его весной или летом, министр обороны Эстонии Ханно Певкур — не раньше второй половины мая.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что украинские войска будут готовы начать наступление после того, как партнёры передадут им оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что планируемое наступление обернётся для ВСУ провалом, несмотря на масштабную мобилизацию. Тогда, как написала газета Financial Times, Киев будут принуждать к переговорам с Москвой. Именно этого боятся украинские власти.

Британские генералы, опрошенные Daily Mail, считают, что помощь стран Запада и возможность контрнаступления будут полностью утрачены Украиной в случае провала весенней кампании. Фактически судьба Украины и конфликта в целом будет решена в ближайшие месяцы.

Читайте ранее в этом сюжете: Рогов сообщил о концентрации ВСУ более 10 тысяч человек в районе Гуляйполя