Мишустин поручил Минтрансу РФ проанализировать маршруты общественного транспорта в российских селах

Москва, , 09:10 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу, а также другим заинтересованным федеральным и региональным органам власти провести анализ маршрутов общественного транспорта в российских селах, сообщили в пресс-службе правительства России.

Общественный транспорт Дарья Драй © ИА REGNUM

Они должны закончить эту работу до 1 сентября и представить предложения по развитию указанной сферы, а до 1 октября Министерству транспорта следует доложить о результатах. Особое внимание будет необходимо уделить повышению доступности социальных объектов для сельских жителей.

Кроме того, Минтрансу потребуется проработать меры поддержки в виде льгот и субсидий с целью развития пригородного и междугороднего транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2022 года Михаил Мишустин объявил, что правительство РФ приняло меры по привлечению медицинских кадров в сельские местности. Он уточнил, что президент России Владимир Путин поручил расширить программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Эти программы предусматривают единовременные выплаты молодым врачам от 1 до 1,5 млн рублей, а фельдшерам, акушерам и медсёстрам — от 500 до 750 тыс. рублей.