Мелитополь, 24 апреля, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины перебросили в подконтрольный Киеву город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2», сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

VoidWanderer Ракетный комплекс «Гром-2» ВСУ

«Его (комплекса) дальность до 300 км. Допускаю, что украинские нацисты, в том числе, могут использовать это оружие, чтобы пытаться наносить удары по Крыму», — сказал он РИА Новости.

Это в очередной раз подтверждает, что ВСУ должны быть отброшены как можно дальше от Запорожской области, а линия боевого соприкосновения должны быть отодвинута вглубь Украины, заключил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил, что украинские войска сконцентрировали более десяти тысяч человек в районе города Гуляйполе в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Именно этот участок с большой долей вероятности может стать одной из ключевых точек контрнаступления, которое так анонсирует Киев.