В сети показали кадры отражения атаки надводных дронов на Севастополь
Севастополь, 24 апреля 2023, 10:00 — REGNUM Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры отражения атаки надводных дронов ВСУ на бухту военно-морской базы в Севастополе.
На видео слышен мощный звук взрыва и виден огромный столб пламени.
Как передавало ИА REGNUM, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, один надводный беспилотный аппарат ликвидировали силы противоподводно-диверсионной обороны на внешнем рейде Севастополя, еще один взорвался сам.