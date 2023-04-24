Севастополь, , 10:00 — REGNUM Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры отражения атаки надводных дронов ВСУ на бухту военно-морской базы в Севастополе.

Севастополь Иван Шилов © ИА REGNUM

На видео слышен мощный звук взрыва и виден огромный столб пламени.

Как передавало ИА REGNUM, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, один надводный беспилотный аппарат ликвидировали силы противоподводно-диверсионной обороны на внешнем рейде Севастополя, еще один взорвался сам.