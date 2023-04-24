Севастополь, 24 апреля, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры отражения атаки надводных дронов ВСУ на бухту военно-морской базы в Севастополе.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

На кадрах виден ночной город Севастополь. На видео слышен мощный звук взрыва и виден огромный столб пламени.

Как передавало ИА REGNUM, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, один надводный беспилотный аппарат ликвидировали силы противоподводно-диверсионной обороны на внешнем рейде Севастополя, еще один взорвался сам. Попытка атаки на Севастополь была предпринята начиная с 3:30 мск.

В Севастопольской бухте возобновлено движение катеров и паромов.