В Сети показали кадры отражения атаки надводных дронов на Севастополь
«Русская весна» опубликовала кадры отражения атаки надводных дронов на Севастополь
Севастополь, 24 апреля, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры отражения атаки надводных дронов ВСУ на бухту военно-морской базы в Севастополе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Севастополь
На кадрах виден ночной город Севастополь. На видео слышен мощный звук взрыва и виден огромный столб пламени.
Как передавало ИА REGNUM, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, один надводный беспилотный аппарат ликвидировали силы противоподводно-диверсионной обороны на внешнем рейде Севастополя, еще один взорвался сам. Попытка атаки на Севастополь была предпринята начиная с 3:30 мск.
В Севастопольской бухте возобновлено движение катеров и паромов.