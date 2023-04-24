Врио губернатора Красноярского края Котюков отправил в отставку правительство региона

Красноярск, , 08:57 — REGNUM Правительство Красноярского края отправил в отставку врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков. Об этом сообщается, 24 апреля, в распоряжении, опубликованном на официальном портале Красноярского края.

Михаил Котюков Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

«В соответствии со ст.88,90,101 Устава Красноярского края, в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Красноярского края А. В. Усса досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края», — сказано в документе.

Котюков сформировал распоряжение после ухода с занимаемого поста председателя правительства региона. Другим распоряжением он назначил Сергея Верещагина исполняющим обязанности главы регионального правительства. До этого Верещагин занимал пост зампредседателя правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Российской Федерации Владимир Путин предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову возглавить Красноярский край.