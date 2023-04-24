Накопление большого объема воды в водохранилищах выше Каховского имеет для ВСУ смысл. Возможно, это сделано для того, чтобы перед форсированием Днепра затопить левый берег, включая минные поля, которые обезопасили его от высадки украинского десанта. Такая высадка – авантюра с практически наверняка огромными потерями украинских военных, но перспективы массовой гибели солдат украинское командование никогда не останавливали.

Алексей Васильев, , 11:34 — REGNUM Украинские новости переполнены фото и видео наводнений, бассейн реки Днепр затапливает. Ничего особо критичного — подтопления, но не катастрофа. При этом нельзя сказать, что зима была какая-то особо снежная или осадков гораздо больше, чем обычно. Зима вообще была аномально теплой, а снега накопилось очень немного.

Каховская ГЭС Иван Шилов с ИА REGNUM

И вот поэтому большой вопрос, не являются ли эти подтопления рукотворными. Ведь наличие каскада плотин дает возможность сбросить излишки воды. Собственно, это и есть одна из задач, которую выполняют плотины.

Потенциально при накоплении воды можно устроить локальное наводнение в нижнем течении реки, после Каховской ГЭС. Но для чего оно нужно? Стоит обратиться к опыту прошедшей осени.

Одной из наиболее вероятных причин оставления Херсона являлась уязвимость ворот шлюзов перед ударами «Хаймарсов». Размеры шлюза достаточно большие, более 10 метров шириной, и поток воды через разбитые ворота будет соизмерим с тем, который возник бы при повреждении самой плотины.

А опыт использования «Хаймарсов» показал, что они могут легко попасть в мишень такого размера. Для этого хватило бы нескольких точечных попаданий. Причем стягивание наших установок ПВО для противодействия дало бы возможность противнику выводить их из строя ударами артиллерии почти как в тире.

Таким образом, у ВСУ была возможность в нужное время устроить значительный сброс воды из Каховского водохранилища и затопить пойму Днепра в Херсонской области. Особенно левый его берег, так как он ниже правого. Это нарушило бы возможность осуществления переправ и снабжения нашей группировки.

Каховское водохранилище Ковпак Константин/Фотохроника ТА

Стоит помнить, что Антоновский мост, главная транспортная артерия, находился под постоянным огнем из «Хаймарсов», поэтому основное снабжение осуществлялось по понтонным переправам и паромам. И именно для них подтопление несло огромные угрозы — от возможности физического сноса до резкого — в разы — увеличения размеров переправ, которые к тому же стали бы значительно более уязвимы, так как маскировать такие сооружения намного труднее.

Такая ситуация влекла слишком большие риски для военной группировки на правом берегу Днепра, ведь эффект от наводнения держался бы достаточно долго. Это стало одной из причин вывода русских войск и эвакуации населения из Херсона.

В случае реализации такого сценария был риск потерять всю группировку. Десятки тысяч бойцов попали бы в котел и плен, а нашим сторонникам в Херсонской области была бы гарантирована расправа. Именно эти соображения и стали определяющими для отвода войск, а вовсе не некие мифические договорняки.

Использование затоплений уже практиковалось в ходе СВО. И ВСУ под Ирпенем, и наши войска под Кривым Рогом затапливали поймы для осложнения действий противника.

Поэтому нынешние накапливание большого объема воды в водохранилищах выше Каховского, вероятно, имеет для ВСУ смысл. Возможно, это сделано для того, чтобы перед форсированием Днепра затопить левый берег, включая минные поля, которые обезопасили его от высадки украинского десанта.

При таком развитии событий передовые позиции пострадают, а форсирование десантными силами будет хоть и дольше по времени, но зато не по пристрелянным маршрутам и не на подготовленные оборонительные сооружения.

А после захвата плацдарма сброс воды с плотин можно резко сократить. Когда уровень воды под Херсоном спадет, размеры этого плацдарма резко увеличатся.

Этот план, конечно, несет и риски: с воздуха более протяженные линии переправ будут гораздо уязвимее, но НАТО уже поставило множество скоростных катеров, которые могут эту проблему нивелировать. Еще одной сложностью будет раскисший грунт после ухода воды, но, опять же, на месте выгрузки инженерными средствами можно оборудовать надежную дорогу.

Украинский катер Armyinform.com.ua

Подтверждением вероятности такого сценария является высадка и удержание позиций на островах около Антоновского моста, там, где русло Днепра наиболее узкое, около 300 метров. Учитывая, что на мосту взорван лишь один пролет, после получения полного контроля над ним восстановление для минимальной работоспособности займет максимум неделю.

Подобные действия не обязательно будут означать, что херсонское направление удара является для ВСУ главным. Однако такая угроза практически наверняка заставит нас выделить дополнительные силы для купирования проблемы, что может создать их нехватку на направлении основного удара.

Именно с целью распыления наших резервов противник и рассматривает возможность форсирования Днепра. И если сейчас шансы на него почти нулевые, то при подтоплении они заметно вырастают.

Такие действия — это всё равно авантюра с практически наверняка огромными потерями украинских военных, но перспективы массовой гибели солдат командование ВСУ никогда не останавливали. Поэтому стоит учитывать и такой вариант развития событий.