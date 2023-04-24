Захарова: министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк

Москва, , 08:51 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Об этом 24 апреля сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН», ― написала дипломат в Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 24 и 25 апреля примет участие в двух центральных мероприятиях Совета Безопасности Организации Объединённых Наций в рамках председательства России в этом органе ООН.

24 апреля должны пройти открытые дебаты на тему «Эффективная многосторонность — через защиту принципов Устава ООН». Планируется, что главным образом беседа будет посвящена пунктам Устава об уважении суверенитета государств и отказе от вмешательства в их внутренние дела. Кроме того, Лавров должен встретиться с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

25 апреля глава МИД России будет председательствовать на открытых дебатах на тему «Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос».

При этом планов встречи глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Нью-Йорке на полях мероприятий Совета Безопасности ООН нет. Как добавил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, у российской стороны на текущий момент «по большому счёту с американцами нет повестки дня для обсуждения на уровне министров».

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