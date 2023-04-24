Севастополь, , 08:35 — REGNUM В Севастопольской бухте возобновлено движение катеров и паромов, сообщило 25 апреля ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

Севастопольская бухта © Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Работа морского пассажирского транспорта возобновлена в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 апреля губернатор региона Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот отражает атаку беспилотников ВСУ в Севастополе. Он призвал граждан сохранять спокойствие.