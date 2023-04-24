Москва, , 08:39 — REGNUM В Московской области рухнул беспилотник с 17 кг взрывчатки. Об этом 24 апреля сообщает Telegram-канал Shot, ссылаясь на собственный источник.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации корреспондентов, падение дрона-камикадзе произошло в Богородском городском округе.

Отмечается, что к стражам порядка обратилась жительница СНТ «Заря», которая обнаружила беспилотный летательный аппарат в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома.

Уточняется, что упавшим дроном оказался UJ-22 Airborn производства Украины, у него закончилось топливо в баке.

«Внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным боеприпасом США — пластичным взрывчатым веществом С-4», — пишет Telegram-канал.

Уточняется, что взрывпакетами, которые он нёс, обычно уничтожают стены в домах или заборах. ВСУ в Артёмовске взрывали такие боеприпасы для прикрытия своих отступлений.

Как передавало ИА REGNUM, один надводный беспилотный аппарат ликвидировали силы противоподводно-диверсионной обороны на внешнем рейде Севастополя, еще один взорвался сам. Как уточнил губернатор города Михаил Развожаев, беспилотники предприняли атаку на Севастополь в 03:30 мск.