Донецк, 24 апреля, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Российский расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор» сбил украинский беспилотный летательный аппарат «Фурия»на южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Vitaly V. Kuzmin Комплекс ПВО «Тор»

Кроме того, на этом же направлении бойцы Вооружённых сил России обнаружили и уничтожили два опорных пункта.

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» вскрыта мобильная группа противника. Огнем из стрелкового оружия и автоматических гранатометов уничтожены пикап и трое боевиков. Экипажем тяжелой огнеметной системы «ТОС-1» уничтожены два опорных пункта противника с живой силой в районе населенного пункта Новодонецкое», — сказал Гордеев, слова которого приводит ТАСС.

Он также рассказал, что в районе населенного пункта Малинов на запорожском направлении российские военнослужащие поразили из миномёта разведывательный отряд ВСУ. В результате удара уничтожено трое солдат противника.

Помимо этого расчетами миномёта и самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» были поражены украинский миномёт в районе населенного пункта Щербаки и гаубица киевской армии в районе Новомихайловки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Александр Гордеев заявил о том, что в районе Угледара оператор переносного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Игла» морской пехоты Тихоокеанского флота сбил украинский штурмовик Су-25.