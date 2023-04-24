Южно-Сахалинск, 24 апреля, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Трое мужчин погибли при проведении газосварочных работ в порту Корсакова на Сахалине. Об этом 24 апреля рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Сварка деталей

По предварительным данным, пятеро рабочих проводили газосварочные работы в частично заполненном водой плавучем доке. Предполагается, что мужчины надышались газом. Двум людям оказана первая помощь на месте, сейчас их эвакуируют. Троих человек спасти не удалось. Спасатели в настоящий момент разрезают корпус дока, чтобы достать тела погибших.

На место происшествия выехали представители министерства транспорта Сахалинской области и надзорных органов.

«Считаю, что работодатель должен оказать помощь семьям пострадавших», — заявил Лимаренко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 50 человек пострадали в результате отравления угарным газом во время турецкой свадьбы в Дюссельдорфе.